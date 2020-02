LIVE Union Budget 2020: जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपये और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये का आवंटन

नई दिल्ली। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की ओर से लोकसभा में आम बजट पेश करने कर रही हैं।

LIVE बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा: --

बैंक में जमाकर्ता की गारंटी को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। अभी तक बैंक में पैसा डूबने की स्थिति में जमाकर्ता को अधिकतम एक लाख रुपये तक दिए जाते थे।

वित्त वर्ष 2020 में फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य 3.8%, कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, विदेशी निवेश की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15% किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्रों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है; जम्मू-कश्मीर के लिए 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रुपये और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये का आवंटन

भारत में साल 2022 में जी-20 सम्मेलन की अध्‍यक्षता करेगा। इसकी तैयारियों के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्‍ताव है।

युवाओं के लिए नेश्नल रेक्रूटमेंट एजेंसी बनाया जाएगा।

कानून के तहत टैक्सपेयर्स चार्टर लाया जाएगा।

बजट में राष्ट्रीय गैस ग्रिड नेटवर्क को 16200 किमी से बढ़ाकर 27000 किमी करने का प्रस्ताव।

पीएम मोदी ने लोगों को स्वास्थ्य, फसल, अनाज, खुशी और सुरक्षा दी है।

भारत में वेल्‍थ क्रिएटर्स का सम्‍मान होगा

पीएम मोदी ने कवि तिरुवल्लूर के पांच रत्नों का अनुसरण किया है।

प्रदूषण से बचाने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। 4000 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है जिससे लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके।

डेटा सेंटर पार्क्स का प्रस्‍ताव, इससे प्रसार में मदद मिलेगी। सरकार क्वांटम टेक से जुड़े कम्प्यूटिंग पर अगले पांच सालों में 8,000 करोड़ खर्च करेगी।

2,500 करोड़ पर्यटन विकास के लिए खर्च किया जाएगा।

इन पांच पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनाया जाएगा। हस्तिनापुर (यूपी), शिवसागर (असम), धौलाविरा(गुजरात), अदिचेल्लनूर, राखीगढी (हरियाणा). इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा।

बजट 2020-21 के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85000 करोड़ रुपये खर्च होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 53700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है।

पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा।

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के लिए चार चरणों में 1,480 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अगले तीन साल में सभी के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

वित्त मंत्री ने 'धन लक्ष्मी योजना' की घोषणा की। इसके तहत नाबार्ड के समर्थन से गांवों में महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा भंडारण सुविधाएं चलाई जाएंगी।

साल 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो जाएगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना से देश को काफी फायदा पहुंचा है। शुरुआती लेवल की पढ़ाई में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा है।

भारतनेट प्रोग्राम को 6000 करोड़ रुपये, इस प्रोग्राम से 100000 ग्राम पंचायत जुड़ेंगे

बिजली सेक्‍टर में डिस्‍कॉम के जरिए नए सुधार किए जाएंगे, नेशनल गैस ग्रिड का दायर 2700 km होगा।

ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को 1.7 लाख करोड़, 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे

2023 तक दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेस वे का निर्माण पूरा होगा।

2000 किलोमीटर का कोस्‍टल रोड बनाएंगे।

9000 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा।

मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल के कार्य में तेजी लाई जाएगी।

रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बड़े पैमाने पर सोलर क्षमता स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

2700 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्‍ट्रीफिकेशन होगा।

150 पीपीपी ट्रेनें आएंगी, तेजस जैसी और ट्रेनें चलेंगी।

उद्योगों के विकास के लिए 27300 करोड़ रुपये का बजट

देश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन किया जाएगा। इसके जरिए इन्वेस्टमेंट करने वालों की मदद की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया है। इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।

हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए सरकार योजना चलाएगी। इसके लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा। अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने का लक्ष्य है।

टैक्‍सटाइल मिशन के लिए 1480 करोड़ रुपये, छोटे इन्‍वेस्‍टर्स के लिए 'निर्भीक' प्‍लान लाएंगे।

पीपीपी मॉडल के जरिए 5 सिटी को स्‍मार्ट बनाया जाएगा।

मोबाइल इलेक्‍ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर जोर, सेमी कंडक्‍टर को भारत में बनाने पर जोर दिया जाएगा, मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्‍कीम लेकर आएंगे।

एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ तो जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए

स्‍टडी इन इंडिया को प्रोमोट करेंगे, गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी

नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का प्रस्‍ताव

नई शिक्षा नीति जल्‍द लाई जाएगी

शिक्षा में FDI लाया जाएगा

2021 तक डिप्‍लोमा के लिए 150 नए संस्‍थान खोले जाएंगे

स्‍वास्‍थ्‍य के लिए 69000 करोड़ रुपये आवंटित, कृषि और सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये

12 नई बीमारियों के लिए इंद्रधनुष योजना, बढ़ाया गया योजना का दायरा, पीपीपी मॉडल के जरिए बनेंगे अस्‍पताल, टायर 2 और टायर 3 शहरों में आयुष्‍मान योजना के तहत नए अस्‍पताल बनाए जाएंगे

इस बार का बजट तीन थीम्स से बना है- Aspirational India, Economic Society और इंसानियत के मूल्यों से बनी Caring Society

2025 तक मिल्‍क प्रोसेसिंग क्षमता दोगुनी करेंगे, मछलीपालन विस्‍तार के लिए फ्रेमवर्क तय होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है. नाबार्ड में रीफाइनेंसिंग स्‍कीम का दायरा बढ़ाएंगे।

हमने 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान बीमा योजना के तहत सहायता दी है।

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सहायता सुनिश्चित की गई है।

कृषि बाजार को उदार करने और खोलने की जरूरत है।

पीपीपी मॉडल के तहत किसान रेल बनेगी, खाद्य उत्‍पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलाई जाएगी। कृषि उड़ान योजना की भी शुुरुआत की जाएगी।

20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे। सोलर पंप मुहैया कराने के लिए PM Kusum Scheme की शुरुआत की जाएगी। 100 सूखाग्रस्‍त जिलों के विकास पर होगा काम।

सरकार कृषि उपज मंडियों के कामकाज में सुधार करेगी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 16 बड़े फैसले लिए हैं।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर अपनी बात पर कायम।

27.1 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आए हैं।

2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7 फीसदी हो गया है।

करेक्शन - 27.1 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर लाया गया है।

5 साल में fdi निवेश 28400 करोड़ डॉलर हुआ है।

निर्मला सीतारमण ने बजट में जम्‍मू-कश्‍मीर का जिक्र करते हुए पंडित दीनानाथ कौल की एक कविता सुनाई-

हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग देखे

हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल देखे

नौजवानों के गर्म खून देखे

मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्‍यारा वतन

2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.9% हुआ

बजट में गरीब तबके को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है, 5 साल में औसतम महंगाई दर 4.5 फीसदी दर्ज की गई, 5 साल में औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 फीसदी रही

मोदी सरकार में इंस्‍पेक्‍टर राज खत्‍म करने की कोशिश की गई, हम नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं

जीएसटी की वजह से टैक्स की दरों में कमी देखने को मिली है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की वजह से सिस्टम में स्थिरता आ रही है

जीएसटी से आम आदमी को 4 प्रतिशत की मासिक राहत मिली, अप्रैल 2020 से जीएसटी का आसान वर्जन आ जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला है।

दूसरी बार बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को याद किया।

मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने में सफल रही. इस समय भी अर्थव्‍यवस्‍था की स्‍थिति काफी मजबूत है

जीएसटी मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा. इससे लॉजिस्‍टिक सेक्‍टर को काफी फायदा हुआ. रीकैप और आईबीसी के जरिए बैंकों की हालत काफी सुधरी

जीएसटी के जरिए हमने दो साल में 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा है. धीरे-धीरे GST में स्‍थिरता आ रही है

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास हमारी सरकार का मंत्र है और हम इसी पर काम कर रहे हैं

बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा भी संसद भवन पहुंच गए हैं।

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वित्‍त मंत्री को बजट पेश करने की अनुमति दी, निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ संसद भवन के लिए रवाना, 10:15 बजे होगी कैबिनेट की बैठक।

वित्‍त मंत्रालय के गेट नंबर 2 के बाहर वित्‍त मंत्रालय की बजट टीम फोटो सेशन में शामिल हुई। पीली साड़ी में निर्मला सीतारमण और मैरून कलर की सदरी में अनुराग ठाकुर ने फोटो सेशन में हिस्‍सा लिया।

निर्मला सीतारमण वित्‍त मंत्रालय पहुंच गई हैं।

वित्‍त मंत्री अपने आवास 15 सफदरजंग रोड से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हो चुकी हैं।

वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' पर विश्वास करती है। हमें देश भर से सुझाव मिले। सरकार प्रयास कर रही है कि यह बजट सभी के लिए अच्छा हो।

वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट 2020-21 पेश होने से पहले अपने आवास पर पूजा-अर्चना की।

वित्त मंत्री अब से कुछ देर में पूरी टीम और बहीखाता के साथ बाहर आएंगी। इस बार भी फोल्डर होगा जिसे बही खाता कहा जाएगा।

