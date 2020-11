LIVE: पीएम मोदी ने भाजपा और एनडीए के लाखों कार्यकर्ताओं को दी बधाई

नई दिल्ली। बिहार चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ा दल बना है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है।

पीएम मोदी ने कहा इन चुनाव नतीजों में भाजपा को, एनडीए को अपार समर्थन मिला है, इसके लिए भाजपा और एनडीए के लाखों कार्यकर्ताओं को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है.



-पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती. हार जीत अपनी जगह है लेकिन ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है. इसलिए इस चुनाव को शांतिपूर्वक और सफलतापूर्व संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग, सुरक्षाबल और देश की जनता को बधाई



- भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार की जनता ने लालटेन को नकार दिया और एलईडी युग को समर्थन दिया. बिहार ने जंगलराज को नकार कर विकासराज को चुना



- भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की. लोगों ने डबल इंजन की सरकार के कामों पर फिर से मुहर लगाई



-भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के बाद से गरीबों और महिलाओं की मदद के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की. महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर और उनके खाते में रुपये भी दिए



-भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने समय पर लॉकडाउन लगाकर देश की जनता को बचाया है.



-जेपी नड्डा ने कहा देश के लोगों ने उपचुनावों और बिहार विधानसभा चुनावों में PM मोदी के काम पर मुहर लगाई है

पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं. वो यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

PM Modi addresses party workers at BJP headquarters following the victory of NDA in Bihar polls

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। वो यहां पर बीजेपी की जीत के जश्न में शामिल होंगे।

Union Home Minister and BJP leader Amit Shah arrives at party headquarters to take part in the event organised for celebrating the victory of NDA in #BiharElections2020

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं। वो यहां पर पार्टी के जश्न में शामिल होंगे। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे।

BJP workers take part in the celebrations at BJP headquarters, following the victory of NDA in #BiharElections2020



Prime Minister Narendra Modi will address the party workers shortly.

आपको बता दे कि, बिहार में करीब 18 घंटे की काउंटिंग के बाद बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों की तस्वीर साफ हो गई। NDA 125 सीटों के साथ सत्ता बचाने में कामयाब रहा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू 43 सीटों पर आ गई। वहीं, बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ और ये 74 सीटों पर पहुंच गई। इस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, जिसे 75 सीटें मिलीं. उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल कीं।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 में से 125 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा (122) पार कर लिया। राज्य में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस बीच पीएम मोदी आज शाम 6 बजे बीजेपी हेडक्वॉर्टर पहुंचेंगे और बिहार चुनाव में जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे।