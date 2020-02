LIVE विधानसभा चुनाव: 70 सीटों पर वोटिंग जारी, सुबह 11:00 बजे तक 6.96% मतदान

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें कि 2688 मतदान स्थलों पर 13750 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 672 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली के 1,47,86,382 मतदाता आज तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी। चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। वहीं, मतदान आज शाम 6 बजे तक समाप्त होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शहर में करीब 40 हजार सुरक्षाकर्मियों, होमगार्ड के 19 हजार जवानों और सीआरपीएफ की 190 कंपनियां तैनात की गई हैं।

दिल्ली में 70 सीटों पर मतदान जारी, सुबह 11:00 बजे तक 6.96% मतदान

6.96% voter turnout in Delhi assembly polls till 11:00 am. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/ug4GHKBSkt — ANI (@ANI) February 8, 2020

पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर प्राथमिक विद्यालय में एक मतदान केंद्र पर तैनात एक चुनाव अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

Delhi Police: An election officer deployed at a polling booth in Babarpur Primary School in Northeast Delhi has died. More details awaited. #DelhiElections2020 — ANI (@ANI) February 8, 2020

सिविल लाइंस में सीएम केजरीवाल ने परिवार के साथ डाला वोट

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal along with his family casts his vote at a polling booth in Civil Lines; BJP's Sunil Yadav & Congress's Romesh Sabharwal are contesting against him from New Delhi constituency. pic.twitter.com/oistLxaoDb — ANI (@ANI) February 8, 2020

राजिंदर नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा ने डाला वोट

Delhi: Aam Aadmi Party candidate from Rajinder Nagar, Raghav Chadha casts his vote at a polling station in Rajinder Nagar; Congress's Rocky Tuseed and BJP's RP Singh are contesting from the assembly constituency here. pic.twitter.com/SGSKe0AJTm — ANI (@ANI) February 8, 2020

दिल्ली की जनता नाकाम मुख्यमंत्री को सत्ता से उतारेगी और बीजेपी 50 सीटों के साथ सरकार बनाएगी- मनोज तिवारी

बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने डाला वोट

#DelhiElections2020 : Bharatiya Janata Party MP Meenakshi Lekhi casts her vote at a polling station in South Extension Part-II. Delhi pic.twitter.com/vytVmaaWeU — ANI (@ANI) February 8, 2020

कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने डाला वोट

Delhi: Congress candidate from the Chandni Chowk assembly constituency, Alka Lamba casts her vote at polling booth number 161 at Tagore Garden Extension; She is up against Prahlad Singh Sahni of Aam Aadmi Party and BJP's Suman Gupta. pic.twitter.com/tRVk3Y6r2z — ANI (@ANI) February 8, 2020

पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया मतदान

Delhi: Former Vice-President Hamid Ansari and senior RSS leader Ram Lal at Nirman Bhawan in New Delhi assembly constituency. Delhi CM&sitting MLA from the constituency, Arvind Kejriwal is contesting from here. BJP's Sunil Yadav& Congress's Romesh Sabharwal fielded against the CM. pic.twitter.com/PAspT8Ht9q — ANI (@ANI) February 8, 2020

दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने डाला वोट

Delhi: Lt Governor Anil Baijal and his wife Mala Baijal cast their vote at a polling station at Greater Kailash; AAP's sitting MLA and candidate Saurabh Bhardwaj is contesting against BJP's Shikha Rai and Congress's Sukhbir Pawar from here pic.twitter.com/mmKItjEOdl — ANI (@ANI) February 8, 2020

दिल्ली: यमुना विहार में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपनी मां और पत्नी संग डाला वोट

तुगलक क्रिसेंट रोड पर जस्टिस आर.भानुमति ने वोट डाला

Delhi: Justice R. Bhanumati arrives at NDMC School of Science & Humanities Education at Tuglak Cresent Road, to cast her vote in #DelhiElections2020. pic.twitter.com/Cyl7mhj3uU — ANI (@ANI) February 8, 2020

नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के सरदार पटेल विद्यालय बूथ संख्या 114 पर ईवीएम खराब

EVM is also not functioning at Sardar Patel Vidyalaya booth number 114, New Delhi constituency #DelhiElections2020 https://t.co/OCUWYfK65a — ANI (@ANI) February 8, 2020

दिल्ली मॉडल टाउन विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर हमला हो गया है। आप नेता संजय सिंह ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया है।

संजय सिंह ने ट्वीट किया, 'मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर भाजपा के गुंडों ने हमला कर दिया है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करे।'

बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

Delhi: BJP MP Parvesh Verma casts his vote at a polling station in Matiala assembly constituency; BJP and Congress have fielded Rajesh Gehlot and Sumesh Shokeen from the constituency, respectively. Gulab Singh Yadav of AAP is the current MLA and party's candidate from Matiala pic.twitter.com/u0toVZVMNX — ANI (@ANI) February 8, 2020

शाहीन बाग में भी मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है

A queue of voters at a polling booth in Shaheen Public School in Shaheen Bagh, Okhla. AAP's Amanatullah is the sitting MLA and 2020 candidate of the party, he is up against Congress's Parvez Hashmi and BJP's Brahm Singh Bidhuri. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/4hB60BtqGd — ANI (@ANI) February 8, 2020

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एनडीएमसी स्कूल ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एजुकेशन के तुगलक क्रीसेंट में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, मतदान करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है।'

Delhi: External Affairs Minister Dr S Jaishankar has cast his vote at the polling station set up at NDMC School of Science & Humanities Education at Tuglak Cresent. He says, "it is basic duty of every citizen to vote. It is important to get out there and contribute." pic.twitter.com/y8quQkTS8L — ANI (@ANI) February 8, 2020

Polling for 70 Assembly constituencies in Delhi begins. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/VKzJhRjNoz — ANI (@ANI) February 8, 2020

ये बड़े चेहरे चुनाव मैदान में आजमा रहे हैं किस्मत:

AAP -

अरविंद केजरीवाल के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और उपाध्यक्ष राखी बिड़ला चुनाव लड़ रहे हैं।

कांग्रेस -

दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉ.एके वालिया, डॉ.नरेंद्र नाथ, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ, पूर्व सांसद परवेज हाशमी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी चोपड़ा और प्रचार समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद चुनाव मैदान में हैं।

बीजेपी-

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मोहन सिंह बिष्ट, प्रदेश महामंत्री रविंद्र गुप्ता, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में उपमहापौर संजय गोयल, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह, प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव चुनाव मैदान में हैं।

