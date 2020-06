केजरीवाल सरकार का फैसला LG ने पलटा, कहा- दिल्ली में होगा सबका इलाज

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया था, जिसके बाद दिल्ली से बाहर के लोगों को राजधानी में इलाज करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को बदल दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में किसी को भी मना न किया जाए, जो भी इलाज के लिए आएं उसका इलाज किया जाए।

दरअसल, केजरीवाल सरकार ने कहा था कि दिल्ली में मौजूद दिल्ली सरकार के सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होना है। बाहरी लोगों का इलाज अब राज्य सरकार के अस्पतालों में नहीं होगा। हालाँकि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले अस्पतालों जैसे एम्स समेत अन्य में कोई भी मरीज इलाज करा सकता है। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल और DDMA अध्यक्ष अनिल बैजल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली के निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी रोगी को चिकित्सा उपचार से इनकार नहीं किया जाएगा।

Delhi LG Anil Baijal directs authorities & departments concerned of NCT of Delhi, to ensure that ICMR strategy for COVID-19 testing in India issued on 18th May is strictly observed in NCT of Delhi without any deviation. pic.twitter.com/Od1xsjPEmt