Breaking News: लद्दाख में LAC पर चीन का बड़ा हमला, भारत के 20 सैनिक शहीद

नई दिल्ली। लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले महीने से चल रहा तनाव हिंसक झड़प में बदल गया है। LAC पर चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को दोपहर में एक अफसर और दो जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं।

सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय सूत्रों के अनुसार सीमा पर झड़प में चीन के 43 सैनिकों की या तो मौत हुई या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि, चीन की तरफ से उसके सैनिको को मारे जाने का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

At least 20 Indian soldiers killed in the violent face-off with China in Galwan valley in Eastern Ladakh. Casualty numbers could rise: Government Sources pic.twitter.com/PxePv8zGz4