कोझिकोड एयरपोर्ट हादसा/रनवे देखकर पहली बार नहीं की लैंडिंग, दूसरी बार में हुई दुर्घटना, दोनों पायलट सहित 16 लोगों की मौत

नई दिल्ली। शुक्रवार को केरल के कोझिकोड़ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। विमान हादसे ने एक बार फिर शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया। प्लेन में कुल 191 लोग सवार थे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।

Helplines are open. #CCJaccident These numbers will assist you in providing information about passengers who were on the Air india Express AXB1344 from @DXB to CCJ. Airport Control Room - 0483 2719493 Malappuram Collectorate - 0483 2736320 Kozhikode Collectorate - 0495 2376901 pic.twitter.com/aPjh8ujav4

विमान हादसे में पायलट कैप्टन दीपक साठे समेत 16 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 123 घायल हुए हैं। इसमें 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरे पायलट की भी मौत हो गई है। एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी को प्लेन से निकाल लिया गया है। वह यात्री भी प्लेन के भीतर सुरक्षित है।

दो हिस्सों में टूट गया प्लेन

जानकारी के मुताबिक, शाम को 7 बजकर 41 मिनट पर लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरा। फिलहाल घायलों और मृतकों की संख्या के बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारी बारिश के कारण रनवे पर जलभराव हो गया था, इसी वजह से प्लेन रनवे से आगे निकल गया और लगभग 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। प्लेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके दो हिस्से हो गए हैं।

पीएम मोदी का ट्वीट-

कोझीकोड में हुए विमान हादसे से व्यथ‍ित हूं. दुख की इस घड़ी में उनके साथ हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। केरल के सीएम @vijayanpinarayi जी से बात की है। अधिकारी घटनास्थल पर हैं, जिससे प्रभावितों को सभी सहायता मिल रही है।

