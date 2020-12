किसान आंदोलन LIVE Updates/ किसान आंदोलन के समर्थन में आये डीएमके के नेता, रखा एक दिन का उपवास

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार किसानों को मनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही, लेकिन फिर भी किसान यूनियन अपनी मांगो पर अड़े हुए है। किसानों की मांग है की नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ​ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) ने किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास रखने का फैसला किया है।

डीएमके और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में एक दिन का उपवास रखने का फैसला किया है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कृषि क़ानूनों का विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी कह रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम किसानों के समर्थन में खड़े हैं।

