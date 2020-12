किसान आंदोलन Live Updates/ केंद्र सरकार से बातचीत से पहले अन्नदाताओं की चेतावनी, कहा- आज आर-पार की लड़ाई करके आएंगे

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। किसानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत पीयूष गोयल भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। केंद्र सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने कहा है कि आज आर-पार की लड़ाई करके आएंगे।

किसानों का कहना है कि अब रोज-रोज बैठक नहीं होगी, इसलिए आज आर-पार की लड़ाई करके आएंगे। आज केंद्र सरकार के साथ कृषि कानूनों पर होने वाली बैठक पर किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह ने कहा कि आज बैठक में कोई और बात नहीं होगी, कानूनों को रद्द करने के लिए ही बात होगी।

वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, ‘आज दोपहर 2 बजे किसानों के साथ एक बैठक निर्धारित है। मुझे बहुत उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे।’ किसान संगठनों के साथ पांचवें दौर की बैठक से पहले ये मीटिंग अहम है।

