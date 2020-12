किसान आंदोलन Live Updates/ शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानून को बताया किसानों के हित के लिए क्रांतिकारी कदम, कहा- वो हमारे भगवान हैं और उनकी...

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज 14वे दिन भी लगातार जारी है। कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल न निकलने के कारण किसानों को लग रहा है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है। इसके लिए किसान इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए इन्हे किसानों के हित के लिए क्रांतिकारी कदम बताया है।

शिवराज सिंह ने कहा कि किसान हमारे भगवान हैं और उनकी आय को दोगुना करना पीएम मोदी का सबसे बड़ा संकल्प है। #FarmLaws उस ओर एक क्रांतिकारी कदम है। लेकिन जिन राजनीतिक नेताओं ने अपने शासन के दौरान किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने किसानों को दिवालिया बना दिया, वहीं नेता आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं।

People rejected them, farmers pushed them away. They should apologise to the farmers, they are accountable to the poor state of farmers. People who have been rejected from everwhere are pretending to be the well-wishers of farmers. People have recognised their hypocrisy: MP CM https://t.co/ruN1rOA6a7