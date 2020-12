किसान आंदोलन Live Updates/ किसानों और केंद्र में पांचवें दौर की बातचीत जारी, दिल्ली कूच कर रहे करीब 200 अन्नदाताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान टिकरी बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत जारी है। सरकार द्वारा किसानों को बार-बार दी जा रही तारीखों को लेकर अब किसान परेशान हो चुके है। ऐसे में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "सरकार बार-बार तारीख दे रही है, सभी संगठनों ने एकमत से फैसला लिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है।"

उधर, यमुना एक्सप्रेस-वे के जीरो प्वॉइंट पर दिल्ली कूच कर रहे करीब 200 किसानों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी किसानों को सूरजपुर पुलिस लाइन में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया है।

Greater Noida: A group of protesting farmers detained by police on Yamuna Expressway, while they were attempting to break the barricades in order to come towards Delhi. pic.twitter.com/4ByQNUvm2J