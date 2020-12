किसान आंदोलन Live Updates/ कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को दी बड़ी नसीहत, कहा- अपनी जिद्द छोड़ दे प्रधानमंत्री...

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज 14वे दिन भी लगातार जारी है। कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल न निकलने के कारण किसानों को लग रहा है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है। इसके लिए किसान इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान आया है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। किसानों की बात है, ऐसी जिद किसी के लिए भी सही नहीं है। तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, जो किसानों से बात करने के बाद इसका हल निकालेगी।

Modi ji should leave his stubbornness. It is a matter of farmers, such stubbornness is not right for anyone. All three laws should be repealed. Joint Parliamentary Committee should be formed, that will find a solution after talking to farmers: Digvijaya Singh, Congress