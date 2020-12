किसान आंदोलन LIVE Updates/ कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाताओं के साथ है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन भारत बंद का समर्थन नहीं

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान12वें दिन भी जमे हुए हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल न निकलने के कारण किसानों को लग रहा है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है। इसके लिए किसान इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान यूनियनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा कर दी है और चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन तेज किया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजधानी आने वाले और मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस सहित अब तक 20 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल चूका है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद का इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, "पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कहाहै कि उनकी पार्टी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारत-बंद का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिद्धांतों के विपरीत है।"

Trinamool Congress (TMC) stands with agitating farmers but we will not support Bharat bandh in West Bengal. It (bandh) goes against our principles: TMC MP Saugata Roy pic.twitter.com/OhJDPaKU5D