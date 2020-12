किसान आंदोलन: दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान, पिछले 2 हफ्ते में 15 किसान उतरे मौत के घाट, कईयों की हालत गंभीर

नई दिल्ली। जावेद अख्तर कवि तथा हिन्दी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक हैं। वह सीता और गीता, ज़ंजीर, दीवार और शोले की कहानी, पटकथा और संवाद लिखने हेतु मशहूर है।जावेद अख्तर ने किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने ने हबीब जालिब का शेर शेयर करते हुए लिखा, "घेराव में थे हम सदियों से, हमें बचाने कोई न आया। एक दिन हमने घेरा डाला, हर जालिम ने शोर मचाया।"

बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस बीच नोएडा सेक्टर 14 ए स्थित धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने फूल देकर आपसी सौहार्द्र की मिसाल पेश की। साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से भी किसानों को सफेद फूल एवं मास्क बांटे गए है, जिसे किसानों ने स्वीकार किया है।

कृषि कानूनों पर मोदी सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के पश्चात किसान दिल्ली की सीमाओं पर इस सर्दी में भी डटे हुए हैं। खबरों की माने तो, बीते दो सप्ताह में 15 किसान मौत के घाट उतर चुके हैं। वहीं, कई किसानों की हालत गंभीर है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक नए कृषि कानूनों के बारे में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों तथा अफवाहों का शिकार न हों। उन्होंने बोला कि एपीएमसी मंडियों का संचालन चलता रहेगा एवं नए कृषि कानूनों के पारित होने के पश्चात कोई एपीएमसी मंडी बंद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों और सुधारों के पीछे की वास्तविकता को समझें।

केंद्रीय कृषि मंत्री आज किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करेंगे

Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar will make an appeal to the farmers to end their agitation and work with the government, today. He will also brief the media: Sources



(file photo) pic.twitter.com/BU0zKH1KGE