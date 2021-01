किसान आंदोलन: दिल्ली पुलिस के साथ वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचे किसान नेता, बोले- 26 जनवरी की परेड में हम बाधा नहीं डालेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के विरुद्ध पिछले 55 दिनों से जारी आंदोलन के मध्य केंद्र सरकार आज किसान संगठनों के साथ दसवें दौर की बातचीत करेगी। सरकार इस बैठक में किसानों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध करने संग ही फिर से कानूनों के प्रावधान पर चर्चा का प्रस्ताव देगी। आज ही ट्रैक्टर रैली के विरुद्ध दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है।

किसान नेता हन्नान मोल्लाह को नहीं है आज की बैठक से सकारात्मक उम्मीद

अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने किसानों तथा सरकार के मध्य आज की वार्ता से पहले बोला कि, दो दिन पहले सरकार के मंत्री ने ऐलान किया कि हम कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे। सरकार का रवैया फिलहाल भी नकारात्मक है। इस परिस्थिति में काफी कुछ होगा ऐसी कोई आस नहीं है।

हम 26 जनवरी की परेड में बाधा नहीं डालेंगे

किसानों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस संग होने वाली बैठक हेतु विज्ञान भवन पहुंचा है। बैठक के लिए भीतर जाने से पूर्व किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने बताया कि, 'हम 26 जनवरी को सरकार की परेड में बाधा नहीं डालेंगे। हम उनसे कहेंगे कि ट्रैक्टर रैली के लिए रिंग रोड ठीक रहेगा क्योंकि ट्रैक्टर बहुत ज्यादा होंगे।'

We've told them that we'll hold tractor march at Ring Road, they should accept it. We'll have further info after meet but they won't face any disturbance due to it: Gurnam Singh Chaduni, Bharatiya Kisan Union



Farmer leaders have arrived at Vigyan Bhawan for meeting with Police. pic.twitter.com/6T1m2dEO97