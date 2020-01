केरल: कन्नूर में पुलिस पोस्ट पर बम फेंकने के आरोप में RSS कार्यकर्ता गिरफ्तार

नई दिल्ली। केरल के कन्नूर में पुलिस पोस्ट पर बम फेंकने के आरोप में पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के कोयंबटूर से आरएसएस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

Kerala: Police arrested Prabesh, a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) worker on charges of hurling bombs at a police picket near RSS office in Kannur, on January 21. He was arrested from Coimbatore in Tamil Nadu. — ANI (@ANI) January 23, 2020

कोलकाता: BJP सांसद स्वपन दासगुप्ता के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन

West Bengal: A protest was held outside Victoria Memorial against BJP MP and author Swapan Dasgupta who was present at the Victoria Memorial Hall to attend the Kolkata Literary Meet, yesterday. pic.twitter.com/m1WEDWiXdl — ANI (@ANI) January 23, 2020

पश्चिम बंगाल के BJP सांसद और लेखक स्वपन दासगुप्ता के खिलाफ कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जो बुधवार को विक्टोरिया लिटरेरी मीट में भाग लेने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में मौजूद थे।

ओडिशा: माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे कई वाहनों को किया आग के हवाले, मजदूरों को पीटा

Odisha: Maoists thrashed workers & set on fire 2 JCB machines, a roller,& a mixture machine deployed for road construction work in Niyamgiri, Rayagada district on Tuesday night. Maoists also issued posters threatening authorities to immediately stop road construction in the area. pic.twitter.com/haGkJMOSHL — ANI (@ANI) January 23, 2020

माओवादियों ने ओडिशा के रायगडा जिले के नियामगिरि में सड़क निर्माण कार्य के लगाए गए दो जेसीबी मशीनों, एक रोलर और एक मिश्रण मशीन को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही मजदूरों की पिटाई भी की। नक्सलियों ने इलाके में सड़क निर्माण को तुरंत रोकने के लिए अधिकारियों को धमकी देने वाले पोस्टर भी लगाए।

