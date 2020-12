केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, अभी दिल्ली में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। साथ ही सूचना प्रदान की कि उसने कोविड के लिहाज से दिल्ली की स्थिति का आकलन करने के पश्चात दिल्ली या फिर दिल्ली के कुछ भागों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू न लगाने के बारे में विचार किया है।

दिल्ली सरकार ने अदालत को यह भी कहा कि यह सभी जरूरी उपाय कर रही है और हमेशा की परिस्थितियों की मांग के मुताबिक, दिल्ली में कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु हर संभव प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है।

Delhi Government informs Delhi High Court that it has taken a considered view, after assessing the COVID19 situation, not to impose night curfew in Delhi or some parts of it as of now https://t.co/jDkmKNv3A2