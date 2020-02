मौजपुर-ब्रह्मपुरी में दो गुटों में पथराव, केजरीवाल ने विधायकों और अधिकारियों की अपने आवास पर बैठक बुलाई

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार को सीएए को लेकर दो गुटों में झड़प के बाद तनाव जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों और अधिकारियों की अपने आवास पर बैठक बुलाई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूदा हालात को लेकर यह बैठक बुलाई गई है।

Delhi Police: The situation is very tense. We are continuously receiving calls related to incidents of violence from #NorthEastDelhi. Commissioner of Police held a meeting at Seelampur DCP Office last night. pic.twitter.com/AWfFrAPaYM — ANI (@ANI) February 25, 2020

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। हमें लगातार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हिंसा की घटनाओं से संबंधित कॉल आ रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने कल रात सीलमपुर डीसीपी कार्यालय में एक बैठक की।

Delhi CM Arvind Kejriwal has called an urgent meeting, at his residence, of MLAs and officials of the violence-hit areas of #Delhi. (file pic) pic.twitter.com/pPIs3uvUWA — ANI (@ANI) February 25, 2020

दिल्ली के मौजपुर और ब्रह्मपुरी इलाके में दो गुटों में पथराव हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं।

Delhi Police: Stone-pelting took place today morning in Maujpur and Brahampuri area. #NortheastDelhi pic.twitter.com/1lWQF7lKvv — ANI (@ANI) February 25, 2020

Delhi: Stone pelting between two groups in Brahampuri area, today morning. #NortheastDelhi pic.twitter.com/XR1lRZ0Ryt — ANI (@ANI) February 25, 2020

उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूदा हालात को देखते हुए जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एन्क्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी स्कूल आज बंद हैं। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों को हाई अलर्ट कर दिया गया है।

