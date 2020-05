कर्नाटक सरकार ने इन 5 राज्यों से आने वाली गाड़ियों, ट्रेनों और फ्लाइट्स पर लगाया प्रतिबंध

बेंगलुरु। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात से आने वाली गाड़ियों, ट्रेनों और फ्लाइट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के 75 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,493 हो गई है।

दरअसल, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्‍पा ने पांच राज्यों से आने वाली फ्लाइड पर रोक लगा दी है। क्योंकि इन पांच राज्यों में ही देश के दो तिहाई कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी, विभाग द्वारा दोपहर में जारी बुलेटिन में बताया कि अब तक इस खतरनाक वायरस से 47 लोगों की मौत हो चुकी है 809 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। राज्य में फिलहाल कोरोना पीड़ित 1,635 लोगों का उपचार किया जा रहा है।

Karnataka suspends arrivals of flights, trains and vehicles from Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, MP & Rajasthan into the state to contain the spread of COVID19. pic.twitter.com/MGA5RGon47