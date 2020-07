कानपुर शूटआउट: एक और आरोपी गिरफ्तार, विकास दुबे के घर से पुलिस ने बरामद की एके-47 और कारतूस

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू गांव में 3 जुलाई की रात हुई शूटआउट के एक और आरोपी शशिकांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से लूटे गए हथियारों को बरामद कर लिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कहा कि पुलिस से लूटे कई हथियार बिकरू गांव से बरामद कर लिए गए हैं। विकास दुबे के घर से एके-47 और 17 कारतूस मिले हैं।

There are total 21 accused in the case, of which 4 have been arrested while 6 accused, inclduing Vikas Dubey, killed during police proceedings in different incidents: Prashant Kumar, UP ADG Law & Order. #KanpurEncounter pic.twitter.com/eAK4ASFy01