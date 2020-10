कंगना का फिर से महाराष्ट्र सरकार पर हमला, बोली- सोनिया सेना का बाबर सेना से भी बदतर व्यवहार

नई दिल्ली। बॉलीवुड की 'क्वीन' अभिनेत्री कंगना रनौत ने दोबारा से महाराष्ट्र सरकार पर धावा बोला है। अभिनेत्री ने उद्धव ठाकरे की सरकार को गुंडा सरकार बताया है। अभिनेत्री की यह प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने को लेकर राज्यपाल के जरिए महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र के पश्चात आयी है।

कंगना ने ट्वीट किया,'' यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर महोदय के जरिए गुंडा सरकार से पूछताछ की जा रही है। गुंडों ने बार तथा रेस्तरां खोले हैं, किन्तु राजनीतिक रूप से मंदिरों को बंद कर रखा हुआ है। सोनिया सेना, बाबर सेना से भी बदतर व्यवहार कर रही है।''

Nice to know Gunda government is being questioned by Honourable Governor sir, Gundas have opened bars and restaurants but strategically keeping temples shut. Sonia Sena is behaving worse than Babur Sena .... #Governor https://t.co/qgLDxB9erd