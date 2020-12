कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान: बोले - अगले महीने से लागू हो सकता है नागरिकता संशोधन कानून

पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए भाजपा ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम अगले साल जनवरी से लागू होने की संभावना है क्योंकि केंद्र और भगवा पार्टी (BJP) पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में रह रहे शरणार्थियों की आबादी को नागरिकता देने की इच्छुक है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है।

अगले साल जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया

जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में पार्टी के 'आर नोय किसी' (कोई और अधिक अन्याय नहीं) अभियान के तहत पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'हमें उम्मीद है कि सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी से शुरू होगी।' उन्होंने कहा, 'केंद्र ने पड़ोसी देशों से हमारे देश में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने के ईमानदार इरादे से सीएए पास किया है।'

