JP नड्डा ने कहा- बोडो शांति समझौता ऐतिहासिक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को पूर्वोत्तर राज्य के असम में नए शांति समझौते के बीच हस्ताक्षर करने के लिए पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बोडो शांति समझौता ऐतिहासिक बनने जा रहा है।

नड्डा ने ट्वीट किया, “असम का कोकराझार इस ऐतिहासिक अवसर पर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिये उत्सुक है। बोडो शांति समझौता असम में इतिहास रचने को तैयार है और राज्य उग्रवाद से विकास की ओर अग्रसर होगा।”

Kokrajhar, Assam is eagerly looking forward to welcome Shri @narendramodi Ji on this historic occasion. #BodoPeaceAccord is all set to make history in Assam and transform from militancy to mass development. pic.twitter.com/zFZDJ6xqjf