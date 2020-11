जेपी नड्डा ने वडोदरा हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति की संवेदना व्यक्त

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के वडोदरा में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करत हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवदेना व्यक्त की है।

नड्डा ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, “वडोदरा हादसे के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और उन घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। दुख की इस घड़ी में गुजरात भाजपा और राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।”

Deeply saddened to hear about the Vadodara accident. My condolences to the bereaved families and prayers for the speedy recovery of those injured. In this hour of grief, @BJP4Gujarat and State government are standing with the affected families.