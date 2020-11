जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को दी बधाई

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने पर बधाई दी है।

नड्डा ने सोमवार को ट्वीट कर अपने बधाई संदेश में कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उनके नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण की बधाई।

Congrats to @NitishKumar Ji and all newly sworn-in ministers. I am sure that under the guidance of PM @narendramodi Ji, NDA will give pro-farmer, women, youth and development-oriented govt in the State. I assure people of Bihar that NDA is committed to fulfil their aspirations.