JNU violence: सोनिया गांधी ने कहा- मोदी सरकार की शह पर छात्रों के साथ बर्बरता, आवाज दबाने की कोशिश

नई दिल्ली। दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार को हुई हिंसा पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

यह भी पढ़े: हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने ली JNU हमले की जिम्मेदारी, कहा- जेएनयू कुछ दलों का अड्डा...

उन्होंने कहा, “देश के युवाओं और छात्रों की आवाज को हर रोज दबाया जा रहा है। सत्तारूढ़ मोदी सरकार की सहमति से गुंडों द्वारा भारत के युवाओं पर भयावह और अभूतपूर्व हिंसा की गई, यह बहुत ही निराशाजनक और अस्वीकार्य है। जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों पर कल हुए हमले बता रहे हैं विरोध की आवाज को दबाने के लिए यह सरकार किस हद तक जा सकती है।”

Congress interim President Sonia Gandhi on #JNUViolence:The voice of India’s youth & students is being muzzled everyday. The horrifying and unprecedented violence unleashed on India’s young by goons with active abetment of the ruling Modi Govt is deplorable and unacceptable. pic.twitter.com/IUctL0eOBm