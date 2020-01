JNU हिंसा: पुलिस ने 9 और छात्रों की पहचान की, जांच में शामिल होने के लिए भेजा नोटिस

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) हिंसा में जांच की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी जेएनयू हमला मामले की जांच कर रही है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि पुलिस ने 9 और छात्रों की पहचान की है। पुलिस ने इन छात्रों को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने छात्रों को नोटिस जारी कर सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए कहा है।

