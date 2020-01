JNU Violence: जांच के लिए जेएनयू कैंपस पहुंची FSL की टीम

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 5 जनवरी को छात्रों के साथ हुई मारपीट मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम विश्वविद्यालय पहुंची है। घटना की हर पहलुओं पर जांच जारी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची थी।

Delhi: A team of Forensic Science Laboratory (FSL) arrives at Jawaharlal Nehru University to conduct investigation into January 5 violence at the university. pic.twitter.com/gg8yfaVjjk