JNU हिंसा: CM ममता बोलीं- ये छात्रों पर फासीवादी सर्जिकल स्ट्राइक...

नई दिल्ली। रविवार देर रात राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ नकाबपोश हमलावरों ने जेनयूएसयू के अध्यक्ष सहित कई छात्रों को डंडों और लाठी से पीटकर घायल कर दिया। इस बबाल के कारण देश भर के छात्र जेनयू के समर्थन में उतर आए हैं।

#WATCH West Bengal CM Mamata Banerjee on #JNUViolence : It is very disturbing, it is a dangerous planted attack on democracy.Anyone who speaks against them is labelled a Pakistani and an enemy of the country. We never saw such a situation in the country before this. pic.twitter.com/79oegFnMeA