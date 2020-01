JNUSU अध्यक्ष आइशी घोष नकाबपोशों संग आईं नजर? ABVP ने ट्विटर किया वीडियो शेयर

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) परिसर में बीते रविवार को दो गुटों में हुए हिंसक झड़प हुई, जिसमें छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष बुरी तरह घायल हो गईं थीं। इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आइशी ने हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने सोमवार को कहा कि पिछले 4-5 दिनों से आरएसएस से जुड़े प्रोफेसर्स हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए हिंसा भड़का रहे थे। यह एक सुनियोजित हमला था. वे लोगों को बाहर निकाल-निकालकर हमला कर रहे थे।

आइशी ने कहा कि जेएनयू सिक्योरिटी और हमलावरों के बीच साठगांठ थी, जिसकी वजह से उन्होंने हिंसा रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को तुरंत हटाया जाए।

आपको बतादें कि यूनिवर्सिटी परिसर में हिंसा के बाद लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों ने इसका आरोप ABVP पर लगाया था अब वहीं ABVP ने एक वीडियो जारी कर इस हिंसा को लेफ्ट छात्र संगठन प्रायोजित बताया।

As reported by @Piyush_mi, at 00:16 in the video, President of JNUSU and leader of the masked left thugs Aishe Ghosh can be seen making appearance and leading the Red Goons. Anymore doubt left as to who really are the masked goons spreading terror on JNU campus? #LeftAttacksJNU pic.twitter.com/X7fC1VdoBh