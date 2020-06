नई दिल्ली। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को कश्मीर में आतंक का नया पर्याय बने जिहादी संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने अंजाम दिया है। बीते 17 वर्षों में वादी में किसी कश्मीरी पंडित की आतंकियों द्वारा हत्या की यह पहली वारदात है। सरपंच कांग्रेस से जुड़ा हुआ था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतकियों ने शाम छह बजे अनंतनाग जिले के लारकीपुरा इलाके के सरपंच और कांग्रेस के सदस्य अजय पंडित की उनके गांव में हत्या कर दी। पंडित को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पंडित पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। पुलिस ने वारदात में लिप्त आतंकियों की पहचान नहीं की है, लेकिन आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक बयान जारी कर इस वारदात की जिम्मेदारी ली है।

My condolences to the family and friends of Ajay Pandita, who sacrificed his life for the democratic process in Kashmir. We stand with you in this time of grief.



Violence will never win.