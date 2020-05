झारखंड: पश्चिम सिंहभूम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए

नई दिल्ली। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट जंगल में आज सुबह सुरक्षाबलों और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जिसमें सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि एक और नक्सली को गोली लगी है, जो गंभीर रूप से घायल है। जवानों ने मारे गए नक्सलियों के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही घायल उग्रवादी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

Jharkhand: Three naxals neutralised in an encounter with CRPF & state Police in West Singhbhum. The encounter broke out at 4:30 AM today.