नई दिल्ली: 24 जिला मुख्यालयों में त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच सुबह आठ बजे से झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। 9 बजे तक रूझान आने शुरू हो जाएंगे। पहले पोस्टल बैलट की गिनती हो रही है। दोपहर बाद तक तस्वीर साफ हो जाएगी की आखिर राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है।

Jharkhand: Poster with 'Jharkhand ki pukar hai gathbandhan ki sarkar hai. Hemant ab ki baar hai' seen in Ranchi. Counting of votes for #JharkhandAssemblyPolls begins at 8 am today. pic.twitter.com/903QC3Q9iC