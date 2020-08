नई दिल्ली। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली देश की सबसे बड़ी परीक्षा ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई)-मेन्स इस बार 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है। वहीं, मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली नीट यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। कोरोना महामारी के बीच ये परीक्षाएं करवाने का स्टूडेंट्स और पैरेंट्स विरोध कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर गुरूवार को #PostponeNEET_JEEinCovid टॉप 5 ट्रेंडिंग में रहा। दोपहर 12:30 बजे तक 1.26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस हैशटेग के साथ विरोध दर्ज करा चुके थे। इसके अलावा परीक्षा के विरोध में एक और हैशटेग #AntiStudentNarendraModi भी ट्रेंडिंग में रहा। इस हैशटेग के साथ 6 लाख से ज्यादा यूजर ट्वीट कर चुके हैं।

वही जेईई और नीट एग्जाम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ा बयान दिया, जिस पर छात्र भड़क गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कोरोना वायरस की महामारी के बीच हमारे लिए छात्रों की सुरक्षा और करियर अहम है। इन परीक्षाओं को पूर्व में दो बार स्‍थगित किया गया। अब अधिकांश छात्र और उनके अभिभावक चाहते हैं कि परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजिक हो। निशंक ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह भी कहा कि हम छात्रों का एकेडमिक वर्ष खराब नहीं कर सकते।

केंद्रीय मंत्री निशंक ने बताया कि 80 फीसदी स्‍टूडेंट JEE-NEET परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। JEE के लिए 8.58 लाख में से 7.50 लाख के आसपास एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, इसी तरह NEET के लिए 15.97 लाख में से, 10 लाख से अधिक छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। उन्‍होंने बताया कि ज्‍यादातर मामलों में छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों को कई बार बदला गया है।

शिक्षा मंत्री के साइलेंट मेजोरिटी वाले इस दावे पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने रिएक्ट किया। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप NTA की वेबसाइट पर पोल कराकर देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स परीक्षा कराने के पक्ष में हैं और कितने नहीं आपको जवाब मिल जायेगा। कई स्टूडेंट्स ने तो ट्विटर पर खुद ही पोल कराना शुरू भी कर दिया।

ok...let me tell u whts gonna happen...@narendramodi is gonna call up @DrRPNishank and ask his part...He'll reply saying 'exams are on' coz silent majority wants so and the've downloaded thier admit cards...thts it #StudentsLivesMatter #NEETJEE #JEE_NEETcanWAIT #postponejeeneet — Suchismita Sil (@sil_suchismita) August 27, 2020

If Govt. Really Thought All Students Are Ready For Giving Exams. Then Why Can't We Ask Students Directly On Their #JEE_NEET Login Portal Creat A Poll Atleast Sabke Doubts Clear Hojayenge!!#JEE_NEETcanWAIT#PostponeNEETJEE_Today — Khushal Arya (@AryaKhushal) August 27, 2020

Ok, I have downloaded photo of Prime Minister of India so I am your new Prime Minister...@DrRPNishank @sudhirchaudhary #AntiStudentModiGovt #AntiStudentNarendraModi pic.twitter.com/Kq1Sq0Mzmn — @ABHI (@Bhagwat73742468) August 27, 2020