सात समंदर पार कर लंदन से चुनाव में नीतीश को टक्कर देने आई जदयू नेता की बेटी, खुद को बताया सीएम कैंडिडेट

पटना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा के वरिष्ठ जेडीयू नेता और पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो व मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित मुख्‍यमंत्री उम्‍मीदवार हैं। उधर विपक्षी महागठबंधन की ओर से राष्‍ट्रीय जनता दल नेता तेजस्‍वी यादव की दावेदारी है। इस बीच तीसरे मुख्‍यमंत्री चेहरा के रूप में एक युवती पुष्पम प्रिया चौधरी की धमाकेदार एंट्री हुई है।

समाचार पत्रों में विज्ञापन दे राजनीति में एंट्री लेने की घोषणा

जानकारी के अनुसार सात समंदर पार लंदन में उच्‍च उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त यह युवती अब बिहार को बदलना चाहती है। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बताते हुए बिहार के लगभग सभी अखबारों के पहले पेज पर विज्ञापन भी दिया है। उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए एक पत्र भी लिखा है। उसने 'प्‍लूरल्‍स' नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्‍च करते हुए विज्ञापन के माध्‍यम से अपनी बात रखी है। इसमें उन्‍होंने बिहार की जनता के नाम एक पत्र लिख कर साथ देने की अपील भी की है।

As Lasswell said, politics is who gets what, when and how. Following this, Bihar needs a blueprint and Plurals has a concrete roadmap for 2025 and 2030. Stay tuned for updates. #ProgressiveBihar2020 #PositivePolitics pic.twitter.com/qR93Czquqa