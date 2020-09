जया बच्चन ने साधा रवि किशन पर निशाना, कहा- जिस थाली में खाते हैं... चल रही बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत, कंगना-शिवसेना विवाद और ड्रग्स मामले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा सांसद रवि किशन ने ड्रग्स मामले को लोकसभा में उठाया था। अब सत्र के दूसरे दिन सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा को लेकर सवाल उठाया।

जया बच्चन ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ भड़काया जा रहा है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, वे अब इसे गटर बुला रहे हैं। मैं इससे पूरी तरह असहमत हूं।

People in the entertainment industry are being flogged by social media. People who made their names in the industry have called it a gutter. I completely disagree. I hope that govt tells such people not to use this kind of language: MP Jaya Bachchan in Rajya Sabha pic.twitter.com/3OkeUrXnqP — ANI (@ANI) September 15, 2020

जया बच्चन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करने के लिए कहेगी। सिर्फ कुछ लोगों के कारण आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य, जो फिल्म उद्योग से हैं, ने इसके खिलाफ बात की। यह शर्म की बात है।

Just because there are some people, you can't tarnish the image of the entire industry. I am ashamed that yesterday one of our members in Lok Sabha, who is from the film industry, spoke against it. It is a shame: Samajwadi Party MP Jaya Bachchan in Rajya Sabha https://t.co/cSvxi5dioc — ANI (@ANI) September 15, 2020

उन्होंने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हमपर निशाना साधा जा रहा है। हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया उन्होंने इसे गटर कहा। इस इंड्रस्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। सपा सांसद ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई वादे किए गए, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए।

वहीं, रवि किशन ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जया बच्चन मेरा समर्थन करेंगी। इंडस्ट्री में सभी लोग ड्रग्स नहीं लेते। लेकिन जो लेते हैं, उनकी साजिश दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को बर्बाद करने की है। जब जया जी और मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा था, तब ये समस्या नहीं थी। लेकिन अब हमें इस इंडस्ट्री को बचाने की जरूरत है।

I expected Jaya ji to support what I said. Not everyone in the industry consumes drugs but those who do are part of a plan to finish the world's largest film industry. When Jaya ji & I joined, situation was not like this but now we need to protect the industry: BJP MP Ravi Kishan https://t.co/Ds9CDtVygU pic.twitter.com/tOYtN9Sgp9 — ANI (@ANI) September 15, 2020

आपको बता दें कि रवि किशन ने लोकसभा में सोमवार को देश और बॉलीवुड में बढ़ते ड्रग के मामले पर चिंता जताई थी। साथ ही सरकार तस्करी और इसका इस्तेमाल करने वालों पर सख्ती से रोक लगाने की बात कही। उन्होंने एनसीबी के काम की तारीफ की है।

