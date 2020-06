जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में दो आतंकी ढेर, तलाशी अभियान जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के वघामा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी कई गतिविधियों में शामिल थे। इनके मारे जाने के बाद राज्य के डीजीपी का बायान आया है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षाबलों और पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

In an encounter at Waghama Bijbehara, two terrorists who killed a Central Reserve Police Force (CRPF) jawan and a 5-year-old boy three days back at Bijbehara, have been eliminated: Dilbag Singh, Director General, Jammu & Kashmir Police (file pic) https://t.co/4A6NLdmTc1 pic.twitter.com/STWAKEkDzV