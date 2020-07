जम्मू-कश्मीर: रजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश किया, हथियार और गोलाबारूद बरामद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना की 38 राष्ट्रीय राइफल्स ने राजौरी के थानामंडी इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। 1 पीका बंदूक, 1 चीनी पिस्तौल, 168 पीका राउंडस, 47 एके राउंडस और 2 UBGL ग्रेनेड समेत हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं।

J&K Police & Army's 38 Rashtriya Rifles in Rajouri have busted a terrorist hideout during a cordon and search operation in Thanamandi area; arms and ammunition including 1 Pika gun, 1 Chinese Pistol, 168 Pika rounds, 47 AK rounds & 2 UBGL grenades recovered.