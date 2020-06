जम्मू कश्मीर: सुरक्षाबलों ने LoC से घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सुरक्षाबलों ने तीन घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया है। इन आतंकियों के पास से सेना को भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकी एलओसी के रास्ते भारतीय इलाके में घुसपैठक कर रहे थे और इसी दौरान सेना ने इन्हें ढेर कर दिया।

In an ongoing counter-infiltration operation since 28 May, alert troops of Indian Army eliminated an infiltration bid along Line of Control in Naushera Sector. 3 heavily-armed Pakistan trained terrorists have been killed. Search operation in the area is in progress: Indian Army pic.twitter.com/FITyzEc559