जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबलों ने अनंतनाग में तीन आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग स्थित खुलचोहर इलाके में आज तड़के एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

#UPDATE Three unidentified terrorists killed in the encounter at Khulchohar area of Anantnag. Their identities are being ascertained. Search operation is underway. More details awaited: Kashmir Zone Police. #JammuAndKashmir