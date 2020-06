जम्मू-कश्मीर: शोपियां में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, चार आतंकी किए ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के पिंजौरा गांव में आज सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षाबलों ने चार आतंकवादियों को मार गिराया है। इस तरह पिछले 24 घंटे में शोपियां जिले में ही कुल नौ आतंकियों को ढेर किया गया है।

#UPDATE Four terrorists have been killed in the ongoing encounter in Pinjora area of Shopian district. Police and security forces are carrying out the operation. More details awaited: Jammu & Kashmir Police https://t.co/vgSdgWb49c