जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने अचानक दिया इस्तीफा, इस्तीफे के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के प्रमुख के रूप में नौ महीने बाद अपना इस्तीफा दे दिया। वह अक्‍टूबर, 2019 में इस पद पर नियुक्‍त हुए थे। सूत्रों के मुताबिक वह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पदभार संभालेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मुर्मू को केंद्र में नया कार्यभार दिए जाने की संभावना है। बहरहाल, अभी यह पता नहीं चल पाया है कि जम्मू-कश्मीर का नया उप राज्यपाल कौन होगा। मुर्मू का इस्तीफा ऐसे दिन आया है, जब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने का एक वर्ष पूरा हुआ है।

जानकारी के अनुसार गुजरात कैडर के 60 वर्षीय पूर्व आईएएस अधिकारी ने पिछले साल 29 अक्टूबर को इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम एलजी के रूप में कार्यभार संभाला था। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मू के इस्तीफे के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसलिए कश्‍मीर में दिन भर इस खबर को लेकर गहमागहमी बनी रही।

मिली जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने भी एलजी से जुड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'जम्मू-कश्मीर के एलजी को लेकर ये सब क्या सुनने में आ रहा है? एकदम से कुछ घंटे पहले ये खबर मिली और अब अचानक जम्मू-कश्मीर में पूरे सोशल ​मीडिया और व्हाट्सएप पर यही खबर छाई हुई है।

What’s with all this chatter surrounding the LG of J&K? Came out of no where a few hours ago & suddenly it’s all over social media & WhatsApp in J&K.