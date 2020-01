जम्मू-कश्मीर: लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को बारामूला से पुलिस ने जिंदा पकड़ा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया है। बारामूला से 19 साल के शाजिद फारुख डार को गिरफ्तार किया गया है।

Jammu and Kashmir Police: A 19-year-old man, Sajid Farooq Dar affiliated with proscribed terror outfit Lashkar-e-Taiba (LeT), was arrested by police from Andergam Pattan, Baramulla.