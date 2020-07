जम्मू-कश्मीरः कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को किया ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम इलाके में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गयी। इस मुठभेड़ में एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर है। अब भी इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है।

#UPDATE: One unidentified terrorist killed in Kulgam encounter. Operation going on. Further details shall follow: Kashmir Zone Police https://t.co/ZWxkByxbUf