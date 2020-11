जम्मू-कश्मीर: आरएस पुरा सेक्टर में नजर आया पाक ड्रोन, BSF की सतर्कता के बाद वापस लौटा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सीमा पर पाक की नापाक हरकत चल रही है। जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीते शनिवार रात को एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया। जवानों की सतर्कता के चलते वह वापस लौट गया। बीएसएफ के जवान अलर्ट पर हैं।

बीएसएफ की माने तो, आरएस पुरा सेक्टर के अरनिया क्षेत्र में पिछली रात एक ड्रोन को देखा गया। इससे पूर्व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाक ने सीजफायर का उल्लंघन जारी रखते हुए शुक्रवार रात लगभग 6 घंटे गोलाबारी की थी।

इस दौरान बीएसएफ की चौकियों एवं इनके साथ लगते रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

A drone was sighted at the international border in Arnia area of RS Pura Sector in Jammu and Kashmir last night. It went back towards Pakistan after alert BSF troops fired on it: BSF