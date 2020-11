Jammu-Kashmir: पंपोर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

श्री नगर। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के पांपोर सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया गया है। यह मुठभेड़ कल शुरू हुई थी। जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस, 50 आरआर और सीआरपीएफ की संयुक्‍त टीम द्वारा यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

One unidentified terrorist neutralised in the ongoing encounter in Pampore: Kashmir Zone Police



The encounter broke out in Lalpora area of Pampore, yesterday.