दिल्ली चुनाव के लिए जामिया छात्रों ने शिफ्ट किया अपना आंदोलन

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी 8 फऱवरी को वोट डाले जायेंगे।

इसके चलते दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे जामिया छात्रों ने अपना आंदोलन शिफ्ट कर दिया है। अब यह आंदोलन गेट नंबर 7 से हटाकर गेट नंबर 4 पर कर दिया गया है।

Delhi: The road outside gate no. 7 of Jamia Millia Islamia has been cleared ahead of voting for #DelhiElections2020 tomorrow. The protest has shifted to gate no. 4. pic.twitter.com/uO0r78F3Dz