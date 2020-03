इसरो पांच मार्च को लांच करेगा जीसेट-1

नई दिल्ली। भारत अपना पहला अत्याधुनिक अर्थ आब्जर्वेशन सेटेलाइट जियो इमेजिंग सेटेलाइट (जीसैट-1) पांच मार्च को लांच करने जा रहा है। यह उपग्रह बड़े क्षेत्र की वास्तविक छवि मुहैया कराएगा और इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा समेत विभिन्न प्रकार की घटनाओं की त्वरित निगरानी उपलब्ध कराएगा।

GSLV-F10 is as tall as a 16 storey building. And weighs a whopping 4,20,300 kilograms!!



It will launch GISAT-1 at 1743 hrs IST on March 05.#GSLV #GSLVF10 #GISAT1 pic.twitter.com/0F5ufnBvxQ