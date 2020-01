ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ट्वीट कर बोले- अब जो होगा उसका अमेरिका ही जिम्मेदार है

नई दिल्ली। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ट्वीट कर बोले, ईरान के वरिष्ठ कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने के बाद आगे जाे भी होगा उसका अमेरिका ही जिम्मेदार है।

Iran Foreign Minister Javad Zarif: US' act of international terrorism,assassinating General Soleimani—the most effective force fighting Daesh (ISIS),Al Nusrah,Al Qaeda,is extremely dangerous & foolish escalation. US bears responsibility for all consequences of rogue adventurism pic.twitter.com/lMy5xgSS4t — ANI (@ANI) January 3, 2020

अमेरिकी लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से कद्स फोर्स के जनरल सुलेमानी को मार गिराया: वाइट हाउस

The White House: General Soleimani was actively developing plans to attack American diplomats and service members in Iraq and throughout the region. https://t.co/uBkwSfhscD — ANI (@ANI) January 3, 2020

वाइट हाउस के मुताबिक, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने निर्णायक सुरक्षात्मक फैसला लेते हुए बाहर रह रहे अमेरिकी लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से कद्स फोर्स के जनरल सुलेमानी को मार गिराया। कद्स को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। कासिम अ ईराक समेत पूरे इलाके में अमेरिकी राजयनयिकों और सेना के सदस्यों पर हमले की योजना बना रहा था।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार पेंटागन के अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के वरिष्ठ कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने की पुष्टि की।

Pentagon officials confirm, on orders of the US President, the killing of Iran's most senior commander Qassem Suleimani: US Media https://t.co/qGiAn8yf9s pic.twitter.com/EevpfYMsIQ — ANI (@ANI) January 3, 2020

डोनल्ड ट्रंप ने हवाई हमले में शीर्ष ईरानी जनरल के मारे जाने के बाद पोस्ट किया अमेरिका का राष्ट्रध्वज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हवाई हमले में शीर्ष ईरानी जनरल के मारे जाने के बाद ट्विटर पर पोस्ट किया अमेरिका का राष्ट्रध्वज।

Donald Trump, President of the United States, posts picture of the American flag after senior Iran and Iraq commanders were killed in an airstrike at Baghdad airport. pic.twitter.com/Q3mcaJN1My — ANI (@ANI) January 3, 2020

बगदाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला, 8 की मौत, इराकी सुरक्षा अधिकारी ने की पुष्टी

#UPDATE Deputy head of Iraq's Hashed al-Shaabi military force killed in airport attack: AFP news agency quotes officials https://t.co/uJX0gnyZjE — ANI (@ANI) January 3, 2020

इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। खबरों के अनुसार बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में इराकी संसद के गुट और दो अहम सदस्यों की मौत हो गई है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के सूत्रों के अनुसार रॉकेट हमले में दो गाड़ी ध्वस्त हो गई जिसमे दो उच्च स्तरीय लोग सवार थे। इराक के स्टेट टीवी के अनुसार इरान कमांडर कासिम सुलेमानी की बगदाद हमले में मौत हो गई है। इसके अलावा इराक के हशीद अल शाबी मिलिट्री फोर्स के डिप्टी हेड की हमले में मारे जाने की भी खबर है।