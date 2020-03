International Women’s Day 2020: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर महिला दिवस की बधाई दी

नई दिल्ली। आज पूरी दुनिया अंतराराष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर के महिला दिवस की बधाई दी है। साथ ही आज देश भर की उन महिलाओं का सम्मान भी करेंगे जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है।

पीएम मोदी ने नारी शक्ति को सलाम कर आज के लिए छोड़ा सोशल मीडिया

PM Modi: Greetings on #InternationalWomensDay! We salute the spirit&accomplishments of our Nari Shakti.

As I’d said a few days ago, I’m signing off. Through the day, 7 women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts pic.twitter.com/Ees1t2Iq2m — ANI (@ANI) March 8, 2020

राष्ट्रपति ने दी महिला दिवस की शुभकामनाएं

President Kovind:On #InternationalWomensDay greetings &best wishes to women in India&across our planet.Let us reaffirm our pledge to ensure safety&respect for women,so that they can move forward unhindered according to their wish in direction of fulfilling their hopes&aspirations pic.twitter.com/8SwlTCnQlG — ANI (@ANI) March 8, 2020

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा

आइये हम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की प्रतिज्ञा को एक बार फिर दोहराएं। जिससे कि महिलाएं बिना किसी रुकावट के अपनी आशाओं और आकांक्षओं को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ती रहें।

अरविंद केजरीवाल ने भी किया ट्वीट

Wish all my sisters, mothers and daughters a happy #WomensDay. It is very heartening to see the growing access to opportunities for women



Only when women and men become truly equal partners can we progress. My salute to all women for shaping our society and building our nation. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 8, 2020

