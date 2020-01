इंदौर: कैलाश विजयवर्गीय समेत 350 लोगों पर केस दर्ज, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत 350 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सभी पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। संभागीय आयुक्त आकाश त्रिपाठी के आवास के बाहर सभी ने विरोध प्रदर्शन किया था।

Indore: Case registered against 350 people, including BJP leader Kailash Vijayvargiya on charges of violation of section 144 and for protesting outside the residence of Divisional Commissioner Akash Tripathi. #MadhyaPradesh